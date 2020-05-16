В Молдове продлили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса: маски обязательны

Многие ограничительные меры, введенные на период чрезвычайного положения, останутся в силе и далее

С 16 мая по 30 июня 2020 года в Молдове, где глава МВД заразился коронавирусом, объявлена чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения.

Об этом заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Это означает, что многие ограничительные меры, введенные на период чрезвычайного положения, останутся в силе и далее.

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Все органы власти, юридические и физические лица, экономические агенты всех форм собственности обязаны соблюдать социальную дистанцию в один метр, а также личную гигиену. Также обязательно ношение масок в общественном транспорте, магазинах, закрытых помещениях, которые являются общественными местами.

Сохраняется запрет на международное автобусное и авиасообщение, а в общественном транспорте сохраняется запрет на перевозку стоячих пассажиров. В выходные дни общественный транспорт ходить не будет.

До 31 мая продлевается запрет на открытие ресторанов, баров, кафе и гостиниц, остаются закрытыми детские и спортивные площадки, детские сады и все учебные заведения.

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Но с 16 мая открываются поликлиники и частные медицинские учреждения, а также стоматологические кабинеты – при условии строго соблюдения мер безопасности и личной гигиены. Открываются парикмахерские, но только для оказания услуг по стрижке волос.

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Напомним, что в Молдове зарегистрировано 5745 случаев заражения коронавирусом, 2280 человек вылечилось, 202 скончалось.

При этом количество случаев заражения коронавирусом, которые регистрируются ежедневно, не сокращается.

Ранее сообщалось, что в Молдове в психбольнице более 30 пациентов и врачей заразились коронавирусом.

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