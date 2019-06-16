В Молдове задержали лидера пророссийской партии

Это произошло после того, как мужчина пересек границу Румынии и Молдовы

фото из открытых источников.

Сотрудники правоохранительных органов Молдовы задержали лидера пророссийской политической силы "Наша партия" Ренато Усатого. Это произошло после того, как Усатый пересек пункт пропуска на границе Румынии и Молдовы. Об этом сообщает Радио.Свобода.

Как сообщили представители "Нашей партии" Усатый сообщил, что был задержан и его доставят в Кишинев в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел. По данным сторонников политика, такова процедура, поскольку ранее были объявлены ордера на его арест. Однако, по их словам, пока нельзя говорить о полноценном задержании, а лишь о доставке его в прокуратуру для беседы.

В прокуратуре Молдовы заявляли, что Усатый "обвиняется в организации преступной группировки, члены которой совершили два преступления – присвоение чужого имущества и покушение на убийство".

Напомним, ранее сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали т.н. "экс-главу Центральной избирательной комиссии ДНР" Романа Лягина. Предателю Украины инкриминируют государственную измену, сообщил Луценко.

Кроме этого, в аэропорту канадского Торонто задержали гражданина России за попытку контрабанды пяти тысяч медицинских пиявок. Россиянин был оштрафован на 11 тысяч долларов. Россиянин с грузом контрабанды был задержан в октябре прошлого года. После задержания обнаруженных пиявок направили на экспертизу.

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