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В Молдове задержали лидера пророссийской партии

16 июня, 16:08

Это произошло после того, как мужчина пересек границу Румынии и Молдовы

фото из открытых источников
фото из открытых источников.

Сотрудники правоохранительных органов Молдовы задержали лидера пророссийской политической силы "Наша партия" Ренато Усатого. Это произошло после того, как Усатый пересек пункт пропуска на границе Румынии и Молдовы. Об этом сообщает Радио.Свобода.

Как сообщили представители "Нашей партии" Усатый сообщил, что был задержан и его доставят в Кишинев в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел. По данным сторонников политика, такова процедура, поскольку ранее были объявлены ордера на его арест. Однако, по их словам, пока нельзя говорить о полноценном задержании, а лишь о доставке его в прокуратуру для беседы.

В прокуратуре Молдовы заявляли, что Усатый "обвиняется в организации преступной группировки, члены которой совершили два преступления – присвоение чужого имущества и покушение на убийство".

Напомним, ранее сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали т.н. "экс-главу Центральной избирательной комиссии ДНР" Романа Лягина. Предателю Украины инкриминируют государственную измену, сообщил Луценко.


Кроме этого, в аэропорту канадского Торонто задержали гражданина России за попытку контрабанды пяти тысяч медицинских пиявок. Россиянин был оштрафован на 11 тысяч долларов. Россиянин с грузом контрабанды был задержан в октябре прошлого года. После задержания обнаруженных пиявок направили на экспертизу.

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Тег пограничники, задержание, Молдова, лидер

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Источник:

Радио "Свобода"

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