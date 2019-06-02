В Молдове жители одного из городов пожаловались на змеиное "нашествие"

В городе Сороки рассказали об обилии рептилий на берегах Днестра

Фото: Pixabay

Жители молдавского города Сороки пожаловались на обилие змей, которые облюбовали берега Днестра в районе местной крепости. По их словам, пресмыкающиеся вызывают серьезные опасения.

В то же время, некоторые горожане признались, что множество змей не вызывает у ни беспокойства, поскольку те – не ядовиты, сообщает noi.md.

Чиновники мэрии ситуацию называли "обычной" и заверили, что по мере снижения уровня воды в реке рептилии покинут берег.

"Такая ситуация возникает, когда вода в Днестре поднимается. Естественно, змеи выползают на берег. Они не опасны – это змеи, которые обитают у домов, в воде. Они не приносят вреда. Не нужно беспокоиться по этому поводу и уничтожать рептилий", – призвал вице-мэр города Михаил Грабчук, однако не уточнил, о каких видах змей идет речь.

Также он добавил, что обилие змей, аналогичное нынешнему, произошло в 2008 году – тогда также фиксировали значительный рост уровня воды в Днестре.

Ранее мы писали о том, что село в Полтавской области атакуют змеи.

Не так давно во Львове после укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. Змея атаковала малышку, когда та находилась в лесу. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. После укуса ребенок прожил еще три дня

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