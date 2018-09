В Мьянме вспышка неизвестной смертельной болезни: умерли уже семь человек

Неизвестное заболевание в Мьянме унесла жизни по крайней мере семи человек. Самый ранний факт заболевания болезнью зафиксирован еще в августе в одной из деревень, расположенной возле города Нанюн, и распространилась на соседние поселения. Об этом сообщило издание The Global New Light Of Myanmar.

По информации издания, заболевание совмещает в себе симптомы кори, холеры и пневмонии. Это лихорадка, красноватые глаза, сыпь на коже, кашель, проблемы с дыханием и диарея.

"Болезнь пока еще не идентифицирована. Вместе с тем мы получили необходимые медикаменты и обратились за помощью к частным донорам. Мы находимся в контакте с Минздравом", – сообщил представитель местных властей.

В деревне, в которой была зафиксирована вспышка неизвестной болезни, проживают более 600 человек. Министерство здравоохранения Мьянмы проводит лабораторные исследования для определения заболевания. Кроме того, в пострадавшие районы направлены медицинские бригады.

Напомним, в июле Мьянма пострадала от сильных паводков. Под водой оказались огромные площади сельскохозяйственных угодий. В результате разгула стихии погибли десять человек. 50 тысяч – остались без крыши над головой.

Кроме того, в стране идет межрелигиозный конфликт. Эксперты ООН пришли к выводу, что власти Мьянмы совершили массовое убийство мусульманской народности рохинджа, и это был геноцид.