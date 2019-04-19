В национальном парке Шри-Ланки леопард загрыз человека

Еще один человек серьезно пострадал

Фото: Pixabay

В национальном парке "Кумана" в Шри-Ланке леопард загрыз человека. Об этом сообщает Синьхуа.

Сообщается, что один человек погиб, еще один серьезно пострадал в результате нападения леопарда на группу рабочих вечером в четверг в национальном парке "Кумана" в Шри-Ланке.

По данным местной полиции, леопард напал на дорожных строителей, отдыхавших под деревом после работы. Зверь утащил одного человека в джунгли и серьезно ранил другого.

Как сообщил глава ланкийского Департамента охраны дикой природы, группа спасателей была отправлена в джунгли и нашла тело жертвы.

Расследование инцидента продолжается.

Напомним, разъяренный леопард ворвался в деревню и покалечил людей. На кадрах видно, как сотни людей скопились на крышах домов, в страхе наблюдая за агрессивным животным:

Ранее мы писали, что в московском цирке леопард набросился на дошкольницу. Четырехлетняя девочка пострадала в холле учреждения, куда она пришла вместе со школьной экскурсией.

Также смотрите, как леопард пришел поесть и отдохнуть на пляж. Ролик мгновенно появился в интернете и начал набирать популярность.

Напомним, в Индии удирающий от леопарда полицейский спрыгнул с крыши. В индийском штате Орисса леопард серьезно ранил мальчика и лесника. Инцидент произошел в одной из деревень. Дикое животное пробралось в дом, где находился ребенок. Поймать агрессивное животное вызвался мужчина, который забрался на крышу, где и был атакован диким зверем.

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