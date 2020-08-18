"В нас стреляли и загоняли как скот": против власти выступил следователь СК Беларуси

Сотрудник Следственного комитета в шоке от происходящего и встал на сторону народа

В Беларуси некоторые силовики уже выбросили форму в мусор, дипломаты и журналисты увольняются. Теперь еще и следователь Следственного комитета Беларуси подал в отставку и рассказал о преступных действиях власти в отношении своего народа.

Реклама

Соответствующее заявление он опубликовал в Instagram.

В своем заявлении причинами увольнения он указывает, что Следственным комитетом были нарушены Конституция страны, созданы условие, не позволяющие выполнять следователям свои служебные обязанности. Он возмущен, что в отношении многих белорусов возбуждены уголовные дела необоснованно и без доказательств, обвинения часто сфабрикованы ложными показаниями сотрудников ОМОНа.

Андрей Остапович

"Я с уверенностью заявляю, что многие дела сфабрикованы и в этом не вина обычных следователей, нам предоставляются ложные сведения извне, даются указания под угрозой увольнения", – сказал Остапович.

Читайте также: Поддержал протестующих: посол Беларуси в Словакии подал заявление об отставке

Реклама

По его словам, он лично убедился в зверствах ОМОНа, когда присутствовал на акциях протеста.

"Сам лично присутствовал на митингах. Единственные провокаторы насилия, которые там были, – это ОМОН, представители других ведомств, которым были отданы преступные приказы. Указанное подтверждается тем, что, как только дали команду усмириться, любого рода столкновения прекратились. Наш народ мирный, никто ничего не крушит, не мародеров, никто не ввергает страну в хаос. Я со своими коллегами из силовых ведомств совместно с мирными протестующими подвергались обстрелу шашками с картечью. Кто не успевал убежать от рук преступной власти – жестоко избивался, в нас стреляли и загоняли как скот. Все видел своими глазами", – рассказал он.

Он рассказал, как в одном из отделений милиции 16-летнему парню вставляли в рот резиновую палку, заставляли петь гимн ОМОНа, а после его отказа – зверски избили и сломали челюсть. Затем его держали в нечеловеческих условиях в подвале, издевались над ним и довели до нервного срыва.

"Система запугана еще больше, чем народ, который устал бояться и восстал … Прошу, коллеги, опомнитесь, спасите силовой блок, станьте на сторону наших граждан", – написал в своем заявлении Остапович.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Беларуси массово начали увольняются милиционеры. Сотрудники правопорядка отказались исполнять приказы и избивать мирных протестующих. Некоторые прослужили многие годы в правоохранительных органах.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама