В НАТО сообщили хорошую новость для властей Афганистана

Сегодня, 02:46

Сейчас 16 тысяч человек из 39 государств обучают и тренируют афганские силы в составе миссии НАТО

Генсек НАТО и президент Афганистана. Фото: AFP
Генсек НАТО и президент Афганистана. Фото: AFP

НАТО будет продолжать финансировать армию Афганистана как минимум до 2024 года. Об этом заявил во вторник президент Афганистана Ашраф Гани на пресс-конференции в Кабуле с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"НАТО подтвердила продолжение финансирования афганской армии как минимум до 2024 года", - заявил он, поблагодарив Столтенберга за эту поддержку. Гани также подчеркнул, что безопасность Афганистана неразрывно связана с безопасностью государств НАТО, и поблагодарил альянс, "который способствует обеспечению безопасности выборов в Афганистане, но не вмешивается в них".

"Поддержка со стороны НАТО Афганистана будет продолжаться. Сейчас 16 тысяч человек из 39 государств обучают и тренируют афганские силы в составе миссии НАТО "Решительная поддержка". Основной упор мы делаем на подготовку сил специального назначения и авиации", - заявил в свою очередь Столтенберг.

Он напомнил, что на саммите глав государств и правительств альянса в июле в Брюсселе было принято решение продлить мандат миссии "Решительная поддержка" и иностранное финансирование афганской армии и сил безопасности до 2020 года и далее, если в этом будет необходимость.

По экспертными оценкам, речь идет о сумме порядка 4 млрд долларов в год, из которых 1 млрд выделят страны НАТО и 3 млрд – США. Военные расходы афганского прозападного режима, с момента его создания в результате интервенции США и НАТО, начавшейся в конце 2001 года, всегда в полном объеме финансировались из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что США меняют тактику своих военных в Афганистане.

Напомним, у войск НАТО в Афганистане сменился командующий. Новым командующим воинским контингентом НАТО в Афганистане назначен генерал Остин Скотт Миллер.
Афганистан, НАТО, армия
Источник:

ТАСС

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