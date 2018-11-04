В небе над Канадой столкнулись два самолета, есть жертвы

Сегодня, 21:23

Один из самолетов после столкновения упал в поле рядом с трассой

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В небе над Канадой, в 30 км от столицы страны Оттавы, столкнулись два самолета: один человек погиб.

Об этом сообщает CBC News.

Авария произошла около 10:11 по местному времени (17:11 по Киеву).

Один из самолетов после столкновения упал в поле рядом с трассой. Другой, в салоне которого находилось два человека, после аварии был направлен в международный аэропорт Оттавы, где удачно приземлился. 

Напомним, в канадской провинции Квебек самолет авиакомпании Icelandair экстренно приземлился в аэропорту. Причиной посадки стала трещина на лобовом стекле, которую обнаружил экипаж.

Ранее сообщалось, что, по меньшей мере, два человека погибли и двое получили ранения в США в результате крушения самолета в городе Гринвилл (штат Южная Каролина). Самолет Dassault-Breguet Falcon 50 после приземления выехал со взлетно-посадочной полосы и развалился пополам.

Также в Индии десятки пассажиров самолета пострадали из-за ошибки пилота. Сразу же после взлета в салоне настолько упало давление, что сработала автоматическая система выброса кислородных масок, и пилот был вынужден вернуть самолет в аэропорт. 
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