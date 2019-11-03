В Непале автобус сорвался в реку: погибли не менее 15 человек

Пока не известно, сколько человек находилось в автобусе

/ Фото: Getty Images

По меньшей мере 15 человек погибли и 35 получили ранения в результате падения в реку пассажирского автобуса в Непале. Об этом сообщило агентство Kyodo News со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в центральном районе страны, недалеко от Катманду. Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство рухнуло в реку. Что послужило причиной дорожной аварии, пока не известно.

Представитель непальской полиции сообщил СМИ, что машина упала с высоты около 50 метров. Он подчеркнул, что авария случилась на участке, где река имеет большую глубину. Сотрудники службы спасения и местные жители, участвовавшие в поисковой операции, обнаруживали тела погибших на расстоянии до 2 км вниз по течению. Точное число пассажиров, находившихся в автобусе в момент катастрофы, до сих пор не установлено.

Напомним, на окраине Москвы произошла крупная дорожная авария: фура столкнулась с автобусом, в котором находились украинцы. В результате пострадали двое граждан Украины, которых с места аварии эвакуировали на вертолете.

Кроме того, в Перу произошло смертельное ДТП, которое стоило жизни более двум десяткам человек. Инцидент произошел в туристической провинции Киспиканчи на востоке страны, где сорвался в стометровый обрыв пассажирский автобус.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram