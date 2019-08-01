В Нигерии боевики "Боко харам" убили 25 военных

По меньшей мере 25 военнослужащих африканского контингента убито на северо-востоке Нигерии в результате вооруженных столкновений с отрядами боевиков радикальной группировки "Боко харам", присягнувших на верность террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в силовых структурах.
"Террористы убили 20 нигерийских солдат и пятерых военнослужащих Чада в ходе напряженных боев. Ликвидировано 47 террористов", – отметили представители армии.
По мнению наблюдателей, экстремисты не снижают активность, несмотря на заверения властей Нигерии о том, что "Боко харам" почти побеждена.
Ранее стало известно, что во вторник отряды "Боко харам" убили и ранили в северо-восточном штате Борно свыше 40 военнослужащих правительственных сил Нигерии. Как отмечается, боевики атаковали позиции армии в районе населенных пунктов Бага и Бенишейк.
Напомним, в Нигерии боевики расстреляли 65 человек, участвовавших в похоронной процессии.
Суннитские фундаменталисты из группировки "Боко Харам" регулярно совершают террористические нападения на мирных жителей в Нигерии. С 2009 года на северо-востоке страны ими были убиты как минимум двадцать тысяч человек.
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