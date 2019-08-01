Экстремисты не снижают активность, несмотря на заверения властей Нигерии о том, что «Боко харам» почти побеждена

/ Фото: AFP

В Нигерии боевики "Боко харам" убили 25 военных https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F 2019-08-01T15:56:00+03:00 Другие страны Экстремисты не снижают активность, несмотря на заверения властей Нигерии о том, что «Боко харам» почти побеждена

По меньшей мере 25 военнослужащих африканского контингента убито на северо-востоке Нигерии в результате вооруженных столкновений с отрядами боевиков радикальной группировки "Боко харам", присягнувших на верность террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в силовых структурах.

"Террористы убили 20 нигерийских солдат и пятерых военнослужащих Чада в ходе напряженных боев. Ликвидировано 47 террористов", – отметили представители армии.

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По мнению наблюдателей, экстремисты не снижают активность, несмотря на заверения властей Нигерии о том, что "Боко харам" почти побеждена.

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Ранее стало известно, что во вторник отряды "Боко харам" убили и ранили в северо-восточном штате Борно свыше 40 военнослужащих правительственных сил Нигерии. Как отмечается, боевики атаковали позиции армии в районе населенных пунктов Бага и Бенишейк.

Напомним, в Нигерии боевики расстреляли 65 человек, участвовавших в похоронной процессии.

Суннитские фундаменталисты из группировки "Боко Харам" регулярно совершают террористические нападения на мирных жителей в Нигерии. С 2009 года на северо-востоке страны ими были убиты как минимум двадцать тысяч человек.

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