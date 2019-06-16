В Нигерии более 30 человек погибли в результате нападения бандитов
Штат Замфара является одним из наиболее опасных регионов на северо-западе Нигерии
На северо-западе Нигерии произошли нападения неизвестной вооруженной группировки. В результате погибли по меньшей мере 34 человека. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию.
Нападения вооруженной группы на деревни в нигерийском штате Замфара произошли в ночь на субботу, 15 июня. Отмечается, что местные жители не смогли оказать сопротивления.
Напомним, в США неизвестный открыл огонь по людям в баре. Инцидент случился в баре города Трентон в штате Нью-Джерси. По данным источника, звонок о стрельбе поступил в полицию в 00:25 по местному времени. В результате пострадали по меньшей мере десять человек. Когда правоохранительные органы прибыли на место, обнаружили, что пять женщин и пять мужчин получили ранения.
Кроме этого, мы сообщали, что в американском Вашингтоне сотрудники Секретной службы США открыли огонь по мужчине, который попытался проникнуть на оцепленную территорию рядом с Белым домом. Как стало известно, сотрудники службы, в задачу которой входит охрана главы государства, сделали мужчине несколько устных предупреждений, после чего открыли огонь. О том, В каком состоянии сейчас находится мужчина, не сообщается. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":
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