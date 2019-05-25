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В США произошла стрельба в баре: есть пострадавшие

25 мая, 11:50

Один человек находится в больнице в тяжелом состоянии

Фото: Pixabay

В США неизвестны открыл огонь по людям в баре, сообщило агентство Accociated Press.

Инцидент случился в баре города Трентон в штате Нью-Джерси. В результате пострадали по меньшей мере десять человек.

По данным источника, звонок о стрельбе поступил в полицию в 00:25 по местному времени. Когда правоохранительные органы прибыли на место, обнаружили, что пять женщин и пять мужчин получили ранения. Все пострадавшие направлены в больницы. Один человек находится в тяжелом состоянии, ему сделали операцию.

Полиция проводит расследование.

Напомним, в США неизвестный открыл огонь по людям, которые вышли на пикники на одной из улиц Балтимора. Сначала сообщили, что один человек погиб и еще несколько людей ранены.

Затем появились детали страшной стрельбы. В полиции сообщили что стрельба была "очень целенаправленной", но о возможных мотивах говорить не стали, только добавили, что в тот момент на противоположных сторонах улицы проходило два пикника, и гильзы от патронов были найдены в двух разных местах.


Кроме этого, по меньшей мере четыре человека пострадали в результате нападения на синагогу в Пауэй (округ Сан-Диего, штат Калифорния, США). Одного мужчину задержали на допрос в связи со стрельбой.

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Тег США, стрельба, пострадавшие

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Источник:

Associated Press

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