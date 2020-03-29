В Нигерии прогремел мощный взрыв: разрушено более сотни домов

В Нигерии, в городе Акура на юге страны, произошел мощный взрыв, которым было разрушено более сотни домов и участок скоростной автострады.

Об этом со ссылкой на данные очевидцев сообщает Daily Post.

Как выяснилось, эпицентр взрыва находился недалеко от города, который является столицей штата Ондо. Среди полностью разрушенных зданий – школа-интернат, церковь, автозаправка и многие другие сооружения.

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В результате инцидента было остановлено движение по автостраде Ово — Акуре. Полиция выясняет причины взрыва.

Напомним, ранее в столице Нигерии вспыхнул мощный пожар на рынке Балогун – одном из крупнейших и самых известных на континенте, где торгуют одеждой, обувью и традиционными красочными тканями.

Возгорание случилось на верхних этажах многоэтажки, где расположен торговый комплекс. И уже оттуда пламя перекинулось на палатки. Подступиться к очагу огня пожарные не могли – вокруг здания расположены многочисленные торговые киоски.

Пожары в этом году терроризирую мир с неистовой силой. Так ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Японии сгорел замок Сюри, который входит в список наследия ЮНЕСКО. На месте работали 30 пожарных бригад. Пожар удалось погасить через 11 часов.

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