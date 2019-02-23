В Нигерии в день выборов прогремели несколько взрывов

Взрывы произошли рано утром незадолго до открытия избирательных участков

Фото: Pixabay

В Нигерии в день выборов прогремели несколько взрывов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/163/0fb/5c41630fb0b85.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/163/0fb/5c41630fb0b85.jpg 2019-02-23T12:25:00+02:00 Другие страны Взрывы произошли рано утром незадолго до открытия избирательных участков

На северо-востоке Нигерии в городе Майдугури в день президентских выборов прогремели несколько взрывов. Об этом сообщили СМИ.

Взрывы произошли рано утром незадолго до открытия избирательных участков. На данный момент информации о погибших и раненых пока нет.

Отметим, сегодня по всей Нигерии открылись около 120 тысяч избирательных участков. Ожидается, что на выборах главы государства проголосуют более 84 млн жителей Нигерии.

Ранее сообщалось, что в Нигерии пастухи и фермеры устроили побоище: погибли 200 человек. Также мы писали о том, что в Нигерии неизвестные напали на деревню и убили более 50 жителей.

Напомним, ранее в Нигерии признали ичезновение 111 школьниц, пропавших после нападения боевиков группировки "Боко Харам" на государственную школу.

Группировка "Боко харам" ("Западное образование – грех" в переводе с языка хауса) действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран, Нигера, Камеруна и Чада.

С 2009 года боевики "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убили более 27 тысяч человек, около 2,6 млн человек стали беженцами и перемещенными лицами. Свыше 11 млн нигерийцев в зоне конфликта нуждаются в срочной гуманитарной помощи. В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство".

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.