В Нигерии в день выборов прогремели несколько взрывов
Взрывы произошли рано утром незадолго до открытия избирательных участков
На северо-востоке Нигерии в городе Майдугури в день президентских выборов прогремели несколько взрывов. Об этом сообщили СМИ.
Взрывы произошли рано утром незадолго до открытия избирательных участков. На данный момент информации о погибших и раненых пока нет.
Отметим, сегодня по всей Нигерии открылись около 120 тысяч избирательных участков. Ожидается, что на выборах главы государства проголосуют более 84 млн жителей Нигерии.
Ранее сообщалось, что в Нигерии пастухи и фермеры устроили побоище: погибли 200 человек. Также мы писали о том, что в Нигерии неизвестные напали на деревню и убили более 50 жителей.
Напомним, ранее в Нигерии признали ичезновение 111 школьниц, пропавших после нападения боевиков группировки "Боко Харам" на государственную школу.
Группировка "Боко харам" ("Западное образование – грех" в переводе с языка хауса) действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран, Нигера, Камеруна и Чада.
С 2009 года боевики "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убили более 27 тысяч человек, около 2,6 млн человек стали беженцами и перемещенными лицами. Свыше 11 млн нигерийцев в зоне конфликта нуждаются в срочной гуманитарной помощи. В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Нигерии в день выборов прогремели несколько взрывов". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Южной Корее на заводе прогремел взрыв: есть погибшие
После взрыва на заводе по производству боеприпасов начался пожар
В Лионе в булочной прогремел взрыв: есть жертвы
Жертвами взрыва стали два человека, в том числе один ребенок. Еще четверо получили ранения