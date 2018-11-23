В Нигерии во время атаки на военную базу были убиты около 100 солдат

По словам источника, множество солдат после атаки считаются пропавшими без вести

В Нигерии во время атаки боевиков на военную базу погибли около 100 нигерийских солдат, сообщает Reuters со ссылкой на источники в силах безопасности.

По данным собеседников агентства, базу в штате Борно на северо-востоке Нигерии атаковали в минувшее воскресенье, 18 ноября.

"Боевики застали нас врасплох. База была сожжена, мы потеряли около 100 солдат. Это огромная потеря",- рассказал офицер на условиях анонимности.

По словам источника, множество солдат после атаки считаются пропавшими без вести. Один из военных рассказал, что во вторник во время попытки забрать тела погибших было убито еще нескольких солдат.

Отмечается, что уцелевшие силы были вынуждены экстренно эвакуироваться. "Мы бросили наше снаряжение, танки и оружие. Они все были там. Деревня все еще находится под их контролем", – заявил один из очевидцев.

Власти Нигерии подтверждают атаку боевиков. Но официальные данные о количестве погибших занижены больше, чем в два раза – сообщается о 44 погибших.

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