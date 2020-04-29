В Норвегии арестован миллионер: обвиняют в убийстве жены

В Норвегии правоохранители арестовали миллионера Томаса Хагена, который год назад заявил о похищении своей супруги.

Как сообщает The Local, мужчину заподозрили в убийстве собственной жены Анне-Элизабет Фалькевик Хаген.

Полицейские изначально не нашли в доме никаких следов кражи со взломом. Теперь же органы правопорядка пришли к выводу, что похищении было сфабриковано и обвинили 70-летнего Хагена "в убийстве или соучастии в убийстве" жены. Хотя и "несколько вопросов остаются без ответов".

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В связи с этим 28 апреля мужчину арестовали. Сейчас полиция выясняет причастность других людей к исчезновению его жены – предполагается, что его сообщник играл роль похитителя, с которым Хаген вел переговоры о выкупе (за Анне-Элизабет требовали 9 млн евро, или 88 млн норвежских крон, но полиция рекомендовала ему не платить).

Любопытно, что защищает его адвокат самого известного норвежского массового убийцы Андерса Брейвика – Свейн Холден. Он передал, что его клиент категорически отрицает все обвинения.

На данный момент Том Хагена находится под стражей в полицейском участке города Лиллестрем.

Ситуацию усугубили норвежские СМИ, которые опубликовали брачный договор Хагенов, согласно которому после развода Анне-Элизабет имела бы право на участок земли, 200 тыс. норвежских крон и Citroеn BX 14 RE либо автомобиль аналогичного образца.

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При этом состояние энергетического магната Тома Хагена оценивается в 1,9 млрд крон (порядка 180 млн долларов). Он считается 164-ым в списке самых богатых подданных королевства.

Напомним, что 68-летняя Анне-Элизабет Фалькевик Хаген якобы была похищена 31 октября 2018 года – женщина исчезла из дома пары под Осло, где ее муж обнаружил записку с требованием 9 млн евро в криптовалюте Monero в качестве выкупа. Из-за угроз в записке полиция более двух месяцев скрывала от общественности детали дела.

Супруги женаты с 1972 года. У них трое детей.

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Напомним, в октябре прошлого года в Киеве пропала 44-летняя Елена Лисовая. Полиция задержала ее бывшего мужа, которого заподозрили, что он вместе с подельником убил экс-супругу.

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