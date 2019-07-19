В Норвегии заявил, что переговоры между властями и оппозицией Венесуэлы идут успешно

Участники переговоров должны проявлять "предельную осторожность в своих комментариях и заявлениях о процессе

Фото: AFP

Процесс переговоров между делегациями, представляющими администрацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозицию Боливарианской Республики, продолжаются успешно и без перерывов. Об этом сообщил МИД Норвегии, которая выступает посредником в переговорном процессе.

"Сообщаем, что представители основных политических сил Венесуэлы продолжают переговоры, начатые в Осло, в рамках диалога, который работает непрерывно и эффективно", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте норвежского МИД.

В документе вновь подчеркивается, что участники переговоров должны проявлять "предельную осторожность в своих комментариях и заявлениях о процессе в соответствии с установленными руководящими принципами". "В интересах переговоров важно, чтобы все участники уважали конфиденциальность процесса", — отмечается в заявлении.

Перестановки в Вооруженных силах Венесуэлы произошли после того, как власти сообщили о предотвращении попытки государственного переворота, которая планировалась на 23–24 июня и предусматривала убийство президента. Среди задержанных за участие в сговоре были военнослужащие.

Напомним, что в мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.

Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек.

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