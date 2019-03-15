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В Новой Зеландии полиция задержала подозреваемого в стрельбе в мечети

Сегодня, 05:54

Полиция пока не называет точное количество жертв стрельбы в мечетях

Фото: AFP
В Новой Зеландии полиция задержала подозреваемого в стрельбе в мечети //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b2d/a31/5c8b2da312b36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b2d/a31/5c8b2da312b36.jpg Другие страны Полиция пока не называет точное количество жертв стрельбы в мечетях

Один человек задержан по подозрению в стрельбе в мечети новозеландского города Крайстчерч, сообщает полиция.

"Полиция реагирует на очень серьезный и трагический инцидент, связанный со стрельбой в центре города Крайстчерч. Один человек находится под стражей, однако полиция считает, что могут быть другие правонарушители", – заявил комиссар Новозеландской полиции Майк Буш.

Одним из стрелков, открывших огонь в мечетях Аль-Нур и Линвуд в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, был 28-летний австралиец Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов. Накануне нападения он в соцсетях опубликовал манифест с призывом к убийству германского канцлера Ангелы Меркель и президента Турции Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает на газета New Zealand Herald

В полиции заявили, что есть ряд погибших в результате инцидента. Однако не стали называть точное число жертв. Сейчас полицейские работают в нескольких местах города.

Ранее сообщалось, что вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд, расположенные по соседству сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери. Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно. После этого раздались выстрелы.

По информации местных СМИ, порядка 30 раненых были доставлены в больницы города. Все школы и государственные учреждения в городе закрыты.Власти просят жителей оставаться в своих домах и сообщать о подозрительных фактах правоохранителям.

Напомним, что ранее в результате стрельбы в школе на юго-востоке Бразилии, которую устроили двое подростков, погибло по меньшей мере 10 человек. 

Пятеро детей, один школьный администратор, а также еще один взрослый, находившийся рядом с территорией, были убиты, прежде чем двое стрелков-подростков покончили с жизнью, сообщили в полиции.

Кроме того, еще 17 человек были ранены в результате стрельбы.

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Тег стрельба

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Источники:

Интерфакс , ТАСС

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