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В Новой Зеландии проснулся вулкан: надежды найти выживших нет

9 декабря, 16:55

Всех, кого можно было вывезти живыми с острова, спасли во время эвакуации

Несмотря на то, что после извержения вулкана Вакаари на новозеландском острове Уайт-Айленд могут оставаться еще десять человек, найти их живыми шансов практически нет.

Об этом 9 декабря сообщили в CNN, ссылаясь на полицию. Правоохранители полагают, что всех, кого можно было вывезти живыми с острова, спасли во время эвакуации – признаков того, что на острове остались выжившие, нет.

Экстренные службы выясняют точное количество жертв извержения, так как пока известно лишь о пяти погибших, а также выясняется гражданство вероятных жертв: помимо новозеландцев там могут быть иностранные туристы, включая австралийцев.

Видео: Reuters

В момент извержение вулкана, на острове могло быть от 50 до 100 человек.

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Утром 10 декабря спасатели с помощью дронов начнут обследовать место извержения.

Извержение произошло утром 9 декабря на вулканическом острове Уайт-Айленд, расположенном в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире – по данным сайта GeoNet, ежегодно его посещают более 10 000 человек.

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Петер Сийярто. Фото: REUTERS/Adriano Machado

Вулканологи оценивают извержение как умеренное. Они предупреждали об усилении вулканической активности на Уайт-Айленде еще в ноябре, но туристические группы продолжали посещать остров.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн уже выразила сочувствие пострадавшим и семьям погибших.

Напомним, что на побережье в Новой Зеландии обнаружили остатки плавучего острова из пемзы, который образовался в результате извержения подводного вулкана Гавр, которое стало сильнейшим за всю историю наблюдений.

Кроме того, ранее в этом году жара спровоцировала масштабные лесные пожары на южном острове Новой Зеландии в долине Пейджин.

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Источник: Интерфакс

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