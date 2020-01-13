В Новой Зеландии возросло число жертв извержения вулкана

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Из-за извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии погибли 18 человек. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

"Полиция может подтвердить, что еще один человек скончался в больнице в результате травм, полученных во время извержения вулкана на Уайт-Айленде. Смерть этого человека увеличивает официальное число умерших до 18 человек", – говорится в сообщении.

Напомним, что извержение вулкана, расположенного на новозеландском острове Уайт-Айлендв заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда, произошло 9 декабря.

По данным полиции, в момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек, среди которых были новозеландцы и туристы из Австралии, Великобритании, США, Китая и Малайзии. Изначально жертвами извержения стали девять человек. Тела еще шестерых были обнаружены на острове, в ходе специальной поисковой операции, организованной 13 декабря.

Кроме того, ранее жара спровоцировала масштабные лесные пожары на южном острове Новой Зеландии в долине Пейджин.

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