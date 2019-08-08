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В Новой Зеландии выбросило на берег партию кокаина на два миллиона долларов

Сегодня, 07:53

Местные жители сообщили в полицию о найденных пакетах с белым порошком

Фото: Reuters

Фото: Reuters

На пляж на северо-западном побережье Новой Зеландии была выброшен крупная партия кокаина. Общая сумма выброшенного штормом наркотика составила около двух миллионов долларов. Об этом сообщило издание The New Zealand Herald.

По данным источника, полиция прибыла на пляж Бетелс бич к западу от Окленда после получения сигнала от отдыхавших на пляже людей, которые и обнаружили пакеты с белым порошком во время прогулки.

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"Прибыв на место, полицейские обнаружили сетку с 19 пакетами. Анализ показал, что в пакетах был кокаин. Приблизительная стоимость найденной партии — около 3 млн новозеландских долларов (1,92 млн долларов США)", — отметил детектив-инспектор Колин Парментер.

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Как рассказали в полиции, сетка с упаковками наркотиков довольно продолжительное время пробыла на дне океана. Для тщательного осмотра пляжа и прилегающей территории мобилизованы дополнительные патрули и отряды пограничной службы.

Напомним, ранее таможенники в Германии изъяли 4,5 тонны кокаина. Оценочная стоимость наркотиков на черном рынке – один миллиард евро. Сотрудники таможни обнаружили контрабандный товар в контейнере, который был доставлен из столицы Уругвая Монтевидео и предназначался для заказчика в Антверпене.

Кроме этого, украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков , который работал на территории всей страны. Завозили особо опасные психотропные вещества из Китая и продавали через интернет – как оптом, так и в розницу на протяжении десяти лет.

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