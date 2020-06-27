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В одном штате Индии за сутки от молний погибли почти 100 человек

27 июня, 12:06

Руслан Ровик Руслан Ровик

Жертвы были зафиксированы во всех 23 районах штата

В Индии, на территории северо-восточного штата Бигар за сутки от ударов молний погибли около ста человек.

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Об этом сообщает Asia News.

"По меньшей мере 92 человека погибли за сутки в результате удара молний в штате Бигар", - говорится в сообщении.

По данным Департамента преодоления последствий катастроф штата Бигар, смертельные случаи вследствие ударов молнии зафиксированы во всех 23 районах этого региона.

Между тем, по информации издания Times of India, в штатах Бигар и Уттар-Прадеш 25 июня от ударов молний погибли в общей сложности более 100 человек – в этих регионах сохраняется угроза муссонных дождей, сопровождающихся грозами.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Казахстане одним ударом молнии убило целый табун лошадей, которые паслись в поле у реки.

Напомним, ранее во Львовской области молния убила подростка – 16-летнего парня, который выпасал скот на поле во время грозы. По словам полицейских, электрический разряд попал в мальчика, он погиб на месте.

Также в Сети выложили яркие фото грозы в Киеве, во время которой упавшее дерево чуть не убило мужчину.

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Индия стихия молния погибшие

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