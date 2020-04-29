В ООН назвали шокирующие число незапланированных беременностей в мире из-за карантина

Число незапланированных беременностей в мире может увеличиться на 7 млн из-за карантина, вызванных необходимостью борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, ссылаясь на исследование Фонда ООН в области народонаселения.

"Экономические и физические ограничения, вызванные коронавирусом, могут иметь тяжелые последствия для соблюдения прав большого числа женщин. Карантинные меры, длящиеся в течение шести месяцев, могут способствовать тому, что 47 млн женщин не смогут пользоваться современными контрацептивами".

Это, в свою очередь, может спровоцировать дополнительные, по сравнению с обычным уровнем, 7 млн незапланированных беременностей, сообщил Дюжаррик. Также, по данным специалистов фонда, озвученным представителем генсека ООН, "шесть месяцев карантина могут привести к дополнительному 31 млн случаю гендерного насилия".

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Видео: facebook.com/markushinoleksa

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