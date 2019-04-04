В ООН рассказали об огромном количестве стран, которые испытывают острый голод
Около 113 миллионов человек в 53 странах мира в 2018 году испытывали острую нехватку продовольствия
Около 113 миллионов человек в 53 странах мира в 2018 году испытывали острую нехватку продовольствия. При этом за последние три года география стран, которые охватил кризис продовольствия, значительно расширилась. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.
"Около 113 миллионов человек в 53 странах мира в 2018 году испытывали острую нехватку продовольствия", - говорится в докладе, представленном ЕС, ФАО и ВПП ООН.
Как почеркнули в ВПП ООН, численность людей по всему миру, столкнувшихся с продовольственными кризисами, несколько снизилась в 2018 году до 113 миллионов человек по сравнению со 124 миллионами в 2017 году.
Однако общее количество людей, столкнувшимися с продовольственным кризисом, остается выше 100 миллионов человек, при этом за последние три года увеличилась география стран, охвативших кризис продовольствия. Кроме того, еще 143 миллиона человек в 42 странах мира находятся на грани от острого голода.
Почти две трети из общего количества людей, испытывающих острый голод, проживают в 8 странах: Афганистане, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Нигерии, Судане, Южном Судане, Сирии и Йемене. Еще в 17 странах уровень людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, остался на прежнем уровне или увеличился.
Стоит отметить, что основной причиной острой нехватки продовольствия на планете называют глобальный климат и стихийные бедствия. По данным ООН, именно эти причины подтолкнули еще 28 миллионов человек к острому голоду в 2018 году.
Отмечено также, что в последнем докладе ФАО о состоянии продовольственной безопасности и питания, опубликованном в сентябре 2018 года, говорится, что 821 миллион человек на планете страдают от голода.
"Чтобы покончить с голодом, мы должны устранить его коренные причины: конфликты, нестабильность, последствия от климатических шоков. Чтобы достичь "Глобальной цели – Нулевого голода", дети должны получать полноценное питание и образование, женщины должны иметь полноценные права, а сельская инфраструктура должна быть укреплена", – отметил исполнительный директор ВПП ООН Дэвид Бизли.
Комиссар ЕС по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимика отметил, что отсутствие продовольственной безопасности остается глобальной проблемой.
"Поэтому в период с 2014 по 2020 годы ЕС планирует инвестировать около 9 миллиардов евро на реализацию проектов в области продовольственной безопасности, питания и устойчивого сельского хозяйства в 60 странах мира", – сообщил еврокомиссар.
Острая нехватка продовольствия – это когда есть невозможность для человека потреблять достаточное количество продовольствия, что ставит под угрозу его жизнь или средства к существованию. Хронический голод – это когда человек не может потреблять достаточное количество продовольствия, чтобы поддерживать активный образ жизни в течение длительного периода времени.
Напомним, в 2018 году Всемирная продовольственная программа ООН опубликовала доклад, согласно которому в Украине острую нехватку продуктов испытывают 1,2 млн человек.
Кроме того, ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила о всемирном росте цен на продовольственные товары.
Также мы писали о том, что глобальное потепление может привести к росту числа голодающих в мире и развитию эпидемий.
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