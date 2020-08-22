В ООН сообщили число погибших во время протестов в Беларуси

В Беларуси погибли четыре человека в результате травм, полученных во время акций протеста.

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Об этом сообщило управление ООН по правам человека, которое продолжает следить за развитием событий в Беларуси, где после президентских выборов 9 августа начались акции протеста и забастовки.

Также в Беларуси все еще находятся под стражей более 100 человек, в том числе примерно 60 человек, обвиняемых в преступных действиях, которые могут быть приговорены к суровому тюремному заключению в связи с их участием в преимущественно мирных демонстрациях.

"Мы призываем власти Беларуси немедленно освободить всех, кто был задержан незаконно или произвольно, и прекратить задерживать людей за осуществление их прав на свободу выражения мнения и свободу мирных собраний", – заявили в ООН.

Судьба и местонахождение как минимум восьми человек остается неизвестной. Все исчезли после начала протестов 9 августа.

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В ООН добавили, что учитывая практику массовых задержаний, получить полную информацию обо всех задержанных не удалось. Хотя согласно соответствующим международным стандартам, Беларусь обязана обеспечить ведение полных и точных записей обо всех лицах, содержащихся под стражей, а также своевременное информирование членов их семей и адвокатов о том, где они содержатся.

"Продолжают появляться сообщения о широкомасштабных пытках и жестоком обращении с людьми, в том числе с журналистами, и особенно с детьми, что вызывает тревогу, во время арестов и содержания под стражей. Поэтому мы обеспокоены тем, что, как сообщается, на сегодня не было предпринято никаких действий по расследованию этих сообщений с целью привлечения виновных к ответственности", – резюмировали в ООН.

Ранее правозащитники назвали настоящее число жертв протестов в Беларуси. А МВД Беларуси запустило фейк о без вести пропавших: мол, уехали на заработки.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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