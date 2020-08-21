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МВД Беларуси запустило фейк о без вести пропавших: уехали на заработки или на отдых

21 августа, 17:29

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Милиция уверяет, что многие задержанные на митингах ведут асоциальный образ жизни

В Беларуси 13-й день продолжаются массовые выступления противников президента Александра Лукашенко, во время которыхболее семи тысяч человек были задержаны, сотни людей – зверски избиты, также сообщалось о погибших. Кроме того правозащитники заявили,что около полусотни человек пропали без вести.

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МВД Беларуси отличилось циничным заявлением в их адрес, уверяя, что:

  • значительная часть объявленных в розыск людей уехала на заработки или на отдых за границу, никого не предупредив;
  • часть людей, ведущих асоциальный образ жизни, уже пропадали за решетку и раньше, а впоследствии находились в притонах или изоляторах.
  • большинство людей из проверенных задерживались правоохранителями, но на момент проверки были освобождены и немало удивлены, что кто-то разместил их данные в общем доступе.

Кроме того, был выложен видеоролик, призванный убедить белорусов в том, что все пропавшие – якобы найдены:

В тренде
МВД Беларуси запустило фейк о без вести пропавших: уехали на заработки или на отдых

Напомним, Лукашенко назвал участников многотысячных антиправительственных акций люмпенами,"овцами" и "уголовниками".

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Белорусы с юмором отнеслись к сказанному в свой адрес и провели шуточную акцию "Проститутки с народом".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Источник: Сегодня

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