МВД Беларуси запустило фейк о без вести пропавших: уехали на заработки или на отдых

В Беларуси 13-й день продолжаются массовые выступления противников президента Александра Лукашенко, во время которыхболее семи тысяч человек были задержаны, сотни людей – зверски избиты, также сообщалось о погибших. Кроме того правозащитники заявили,что около полусотни человек пропали без вести.
МВД Беларуси отличилось циничным заявлением в их адрес, уверяя, что:
- значительная часть объявленных в розыск людей уехала на заработки или на отдых за границу, никого не предупредив;
- часть людей, ведущих асоциальный образ жизни, уже пропадали за решетку и раньше, а впоследствии находились в притонах или изоляторах.
- большинство людей из проверенных задерживались правоохранителями, но на момент проверки были освобождены и немало удивлены, что кто-то разместил их данные в общем доступе.
Кроме того, был выложен видеоролик, призванный убедить белорусов в том, что все пропавшие – якобы найдены:
Напомним, Лукашенко назвал участников многотысячных антиправительственных акций люмпенами,"овцами" и "уголовниками".
Белорусы с юмором отнеслись к сказанному в свой адрес и провели шуточную акцию "Проститутки с народом".
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