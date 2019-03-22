В отелях Южной Корее массово подглядывали из розеток за людьми

Если вину подозреваемых вину докажут в суде, то им будет грозить 10 лет заключения

В отелях Южной Корее массово подглядывали из розеток за людьми 2019-03-22T04:58:00+02:00 Другие страны Если вину подозреваемых вину докажут в суде, то им будет грозить 10 лет заключения

Правоохранительные органы Южной Кореи арестовали двух мужчин за подглядывание за гостями отелей.

Нарушители вмонтировали камеры наблюдения в телевизоры, держатели для фенов и даже розетки в 30 заведениях, а видео транслировали на специальном веб-сайте, продавая такие ролики за деньги.

Всего за восемь месяцев работы им удалось заработать чуть больше 6 тыс. долларов.

Если их вину докажут в суде, то арестованным будет грозить 10 лет заключения.

Напомним, в прошлом году суд Сеула приговорил экс-президента республики Пак Кын Хе к еще восьми годам заключения. Ее обвинили в двух уголовных делах: хищение средств у государственной разведывательной службы и вмешательство в партийную деятельность.

Также мы писали об аресте пятерых российских моряков в Южной Корее. Их российский танкер "Палладий" без разрешения властей пытался покинуть порт Пусан, не оформив при этом необходимых документов, не заплатив за ремонт и не возместив ущерба, нанесенного экологии.

Кроме того, сообщалось о то, что суд центрального округа Сеула выдал разрешение на арест фактического руководителя Samsung Group Ли Чже Ена,

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