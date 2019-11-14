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В Перу автобус с пассажирами сорвался в пропасть

14 ноября, 01:32

Тела погибших были настолько изуродованы, что родственникам трудно было их опознать

В Перу пассажирский автобус упал в пропасть с высоты более 300 м.

19 человек погибли на месте.

Тела были настолько изуродованы, что родственникам трудно было их опознать. Еще 25 очутились в больницах.

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Следователи говорят: авария произошла из-за густого тумана. На крутом повороте водитель не сориентировался, и автобус вылетел с дороги.

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Ранее сообщалось, что десять человек погибли и семь получили ранения в результате ДТП, которое произошло в Румынии. Автофургон и микроавтобус, в котором находились 17 человек, столкнулись на автотрассе DN2A в районе города Сфынту-Георге (уезд Яломица на юго-востоке страны). Погибли 9 пассажиров микроавтобуса и водитель автофургона, который вез людей на работу. Пострадавшие были доставлены в больницы Бухареста и Слобозии.

А в Перу произошло смертельное ДТП, которое стоило жизни более двум десяткам человек. Инцидент произошел в туристической провинции Киспиканчи на востоке страны, где сорвался в стометровый обрыв пассажирский автобус.

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Источник: Сегодня

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