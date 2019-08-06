Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,74
28,78

В Пакистане начали "демонтаж" коров с крыш: яркие фото и видео

Сегодня, 16:45

Пакистанцам негде разводить скот, поэтому приходится содержать животных на домах

В Пакистане начали "демонтаж" коров с крыш: яркие фото и видео Другие страны Пакистанцам негде разводить скот, поэтому приходится содержать животных на домах

В преддверии одного из главных мусульманских праздников Ид аль-Адха, или Курбан-байрам, в пакистанском городе Карачи кранами снимают коров с крыш домов. Посмотреть на это действо ежегодно собираются сотни людей.

Местные жители выращивают животных на крышах специально к празднику из-за отсутствия места для разведения домашнего скота.

В Карачи нет сельскохозяйственных угодий, а город настолько хаотично застроен, что ферму здесь разместить попросту невозможно. Поэтому люди и вынуждены содержать коров на крышах.

"Когда я впервые приехал снимать коров с крыши, было немного страшно. Боялся, что они упадут на людей или на электропровода. Но это было только в первый день. За последние 15-16 лет я научился и делаю это в совершенстве", – говорит оператор подъемного крана Мохаммед Ханифа.

Напомним, что в Ид аль-Адха миллионы мусульман со всего мира совершают пятидневное паломничество в Саудовскую Аравию. По традиции, каждый взрослый и здоровый мусульманин должен хоть раз в жизни совершить хадж.

В прошлом году ранее "Сегодня" побывали в главных святынях мусульман – Мекке и Медине. Подробнее об этом вы можете узнать в статье на нашем на сайте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Пакистан мусульмане корова ферма Курбан-байрам

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Рекорд за два тысячелетия: метеорологи встревожены глобальной жарой
Рекорд за два тысячелетия: метеорологи встревожены глобальной жаройДругие страны
Как выглядит мальчик с 526 зубами: появилось видео
Как выглядит мальчик с 526 зубами: появилось видеоFun
В Индии появился на свет необычный ребенок
В Индии появился на свет необычный ребенокДругие страны
Мощные землетрясения всколыхнули оба полушария Земли по линиям разломов
Мощные землетрясения всколыхнули оба полушария Земли по линиям разломовДругие страны
Зеленский созвонился с Лукашенко: подробности разговора
Зеленский созвонился с Лукашенко: подробности разговораПолитика