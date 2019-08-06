В Пакистане начали "демонтаж" коров с крыш: яркие фото и видео 2019-08-06T16:45:00+03:00 Другие страны Пакистанцам негде разводить скот, поэтому приходится содержать животных на домах

В преддверии одного из главных мусульманских праздников Ид аль-Адха, или Курбан-байрам, в пакистанском городе Карачи кранами снимают коров с крыш домов. Посмотреть на это действо ежегодно собираются сотни людей.

Местные жители выращивают животных на крышах специально к празднику из-за отсутствия места для разведения домашнего скота.

В Карачи нет сельскохозяйственных угодий, а город настолько хаотично застроен, что ферму здесь разместить попросту невозможно. Поэтому люди и вынуждены содержать коров на крышах.

"Когда я впервые приехал снимать коров с крыши, было немного страшно. Боялся, что они упадут на людей или на электропровода. Но это было только в первый день. За последние 15-16 лет я научился и делаю это в совершенстве", – говорит оператор подъемного крана Мохаммед Ханифа.

Напомним, что в Ид аль-Адха миллионы мусульман со всего мира совершают пятидневное паломничество в Саудовскую Аравию. По традиции, каждый взрослый и здоровый мусульманин должен хоть раз в жизни совершить хадж.

В прошлом году ранее "Сегодня" побывали в главных святынях мусульман – Мекке и Медине. Подробнее об этом вы можете узнать в статье на нашем на сайте.

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