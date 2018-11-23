В Пакистане произошел взрыв: погибли 30 человек

Вчера, 11:16

Взрыв произошел у входа в религиозное учреждение, расположенное на рыночной площади города.

Полиция Пакистана. Фото: AFP
Полиция Пакистана. Фото: AFP

По меньшей мере, 30 человек, в том числе трое детей, погибли, порядка 40 получили ранения в результате взрыва в городе Хангу округа Оракзай провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом в пятницу сообщает телеканал Geo.tv.

По информации канала, взрыв произошел у входа в религиозное учреждение, расположенное на рыночной площади города. Все пострадавшие направлены в больницы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов оцепили близлежащие районы. Причина взрыва уточняется. Ведутся следственные действия.

Ранее сообщалось, что полиция пакистанского города Карачи ликвидировала трех напавших из числа лиц, совершивших в пятницу атаку на генеральное консульство КНР. На их телах были обнаружены пояса смертника.

В результате нападения два полицейских, занимавшихся охраной диппредставительства, погибли, один получил ранения. По имеющимся данным, три или четыре человека пытались прорваться внутрь генконсульства через визовый отдел, но были остановлены вооруженными охранниками на проходной. Нападавшие были вооружены гранатами и стрелковым оружием. Они открыли огонь, а затем подорвали гранату.

Ранее мы писали, что в Пакистане на избирательной участке произошел взрыв.
Пакистан, взрыв, жертвы
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

В Пакистане напали на Консульство Китая. Фото: AFP

Кровавое нападение на Генконсульство Китая в Пакистане: появились детали

Вчера, 08:30

Нападавшие были вооружены гранатами и стрелковым оружием, они открыли огонь, а затем подорвали гранату

Другие страны

Фото: из открытых источников

В Пакистане столкнулись пассажирский автобус и грузовик: восемь человек погибли, десятки раненых

8 Ноября, 10:24

Четверо из 26 раненых в результате ДТП находятся в критическом состоянии
Загрузка...

Происшествия

Через Украину в страны Евросоюза перевозили нелегалов из Пакистана

5 Ноября, 16:28

Незаконный бизнес организовали трое иностранцев

Другие страны

фото AFP

В Пакистане найден убитым "отец Талибана"

3 Ноября, 00:18

Аль-Хак был обнаружен у себя дома с огнестрельными ранениями

Другие страны

фото из открытых источников

В Пакистане автобус сорвался в пропасть, погибли 17 человек

29 Октября, 21:42

Автобус на большой скорости не удержался на скользкой дороге

Россия

Фото: gettyimages

Россия отправила своих военных в Пакистан

20 Октября, 10:01

Бойцы горных стрелков из Карачаево-Черкесии будут выполнять задачи в горном регионе

Другие страны

Фото: dosie102.te.ua

Страшное ДТП с автобусом в Пакистане: число жертв возросло

5 Августа, 11:59

Состояние девяти пострадавших крайне тяжелое

Другие страны

Фото: zolochiv.net

Страшная авария автобуса в Пакистане: 14 человек погибли, более 30 пострадали

4 Августа, 20:24

Автобус столкнулся с автоцистерной. Среди погибших – двое детей

Другие страны

Фото: AFP

Взрыв на избирательном участке в Пакистане: 28 погибших

25 Июля, 11:11

От взрыва в пакистанском городе Кветта, организованного "Исламским государством", погибли 28 человек, 40 были ранены

Происшествия и криминал

Фото: AFP

Не менее шести пакистанцев стали жертвами расстрела митинга

24 Июля, 11:03

Согласно предварительной версии, стрелявший был психически болен
Загрузка...