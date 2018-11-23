В Пакистане произошел взрыв: погибли 30 человек

Взрыв произошел у входа в религиозное учреждение, расположенное на рыночной площади города.

По меньшей мере, 30 человек, в том числе трое детей, погибли, порядка 40 получили ранения в результате взрыва в городе Хангу округа Оракзай провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом в пятницу сообщает телеканал Geo.tv.

По информации канала, взрыв произошел у входа в религиозное учреждение, расположенное на рыночной площади города. Все пострадавшие направлены в больницы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов оцепили близлежащие районы. Причина взрыва уточняется. Ведутся следственные действия.

Ранее сообщалось, что полиция пакистанского города Карачи ликвидировала трех напавших из числа лиц, совершивших в пятницу атаку на генеральное консульство КНР. На их телах были обнаружены пояса смертника.

В результате нападения два полицейских, занимавшихся охраной диппредставительства, погибли, один получил ранения. По имеющимся данным, три или четыре человека пытались прорваться внутрь генконсульства через визовый отдел, но были остановлены вооруженными охранниками на проходной. Нападавшие были вооружены гранатами и стрелковым оружием. Они открыли огонь, а затем подорвали гранату.

Ранее мы писали, что в Пакистане на избирательной участке произошел взрыв.