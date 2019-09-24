В Пакистане произошло мощное землетрясение

В результате разрушений погибло не менее двух десятков человек

Разрушительное землетрясение произошло в Пакистане.

Подземные толчки магнитудой 5,8 балов зафиксировали на границе с Индией.

Местные СМИ сообщают о том, что в результате разрушений погибло не менее двух десятков человек, еще три сотни – ранены.

В городах разваливались дома, машины слетали с дорог, а на дорогах образовались огромные трещины с глубокими ямами.

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К спасательным операциям привлекли военных.

Ранее сообщалось, что в столице Албании Тиране, а также в портовом городе Дуррес 21 сентября произошло сильнейшее землетрясение в стране за 30 лет.

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По информации очевидцев, Албанию трясло недолго, около 20 секунд. В Дурресе землетрясение сильно повредило один многоквартирный дом, с шестого этажа которого пошла трещина. Также известно, что в Тиране из старого дома из-за появления на нем трещин эвакуированы люди, а со здания городского университета падали обломки кирпичей.

Как мы писали ранее, землетрясение магнитудой 5,7 произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет приблизительно о 50 повреждениях. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

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