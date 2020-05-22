В Пакистане разбился самолет с десятками пассажиров: видео с места крушения

В Пакистане потерпел крушение пассажирский самолет национального авиаперевозчика Pakistan International Airlines.
Сперва об случившемся сообщили местные СМИ, а позже эту информацию подтвердили и в самой авиакомпании, отметив, что на борту рухнувшего самолета находились 90 пассажиров.
Авиакатастрофа произошла 22 мая неподалеку от крупнейшего в стране города Карачи. Самолет, выполнявший рейс PK 8303 Лахор – Карачи, рухнул на жилые кварталы рядом с аэропортом.
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