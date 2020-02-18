Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,5

В парламенте Грузии включили гимн СССР: видео

18 февраля, 14:16

Оппозиция заглушила выступление спикера парламента из-за нового генпрокурора

/ Фото: Flickr

Грузинская оппозиция, которая в октябре устраивала массовые протесты в Тбилиси, организовала акцию против председателя парламента Арчила Талавкадзе.

Как сообщает телеканал "Рустави 1", когда 18 февраля спикер отчитывался за проделанную в 2019 году работу, в зал пришли оппозиционеры и включили в мегафон советский гимн, таким образом решив выразить протест против переназначения Ираклия Шотадзе генпрокурором страны.

Реклама

Талаквадзе незамедлительно на это отреагировал, обвинив бывших в 2008 году у власти политиков в сдаче интересов Грузии.

"Я как раз говорю об оккупации наших территорий, и тут вовремя появляются представители оппозиции. В нашей оппозиции до сегодняшнего дня остаются люди, которые в свое время продали российским компаниям стратегические объекты Грузии, которые на поле боя оставили своих солдат и мирное население, подписали резолюцию Совета Европы, которая обвиняла грузинскую сторону в начале военных действий в Цхинвали", – сказал Талаквадзе.

В тренде
Грядут тяжелые времена: Пристайко предупредил об угрозе войны России и Беларуси

Инициатором акции была член оппозиционной партии "Европейская Грузия – движение за свободу" Елена Хошатрия. Когда ее выходку пресекли, охрана вывела ее из зала парламента, а Талаквадзе продолжил свое обращение.

Напомним, что в 2018 году Ираклий Шотадзе ушел с поста генерального прокурора Грузии из-за резонансного убийства двух школьников.

Старшеклассники Леван Дадунашвили и Давид Саларидзе были убиты в Тбилиси 1 декабря 2017 года. По данным прокуратуры, подростки погибли от ножевых ранений в ходе массовой драки старшеклассников двух тбилисских школ, однако суд отказался устанавливать факт убийства. Это привело к массовым протестам, поскольку предполагаемыми убийцами являлись дети влиятельных политиков.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Грузия ссср гимн советский союз

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений
Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта зараженийДругие страны
Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Зверь пытался вытащить мужчину из кишащей змеями воды: фото
Зверь пытался вытащить мужчину из кишащей змеями воды: фотоFun
Отвернулись от России: Беларусь поменяет свой герб
Отвернулись от России: Беларусь поменяет свой гербДругие страны
Российские наемники в Ливии: у Путина ответили на обвинения Эрдогана
Российские наемники в Ливии: у Путина ответили на обвинения ЭрдоганаРоссия
Ученые показали, как новый коронавирус выглядит под микроскопом: фото
Ученые показали, как новый коронавирус выглядит под микроскопом: фотоДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...