В парламенте Грузии включили гимн СССР: видео

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Грузинская оппозиция, которая в октябре устраивала массовые протесты в Тбилиси, организовала акцию против председателя парламента Арчила Талавкадзе.

Как сообщает телеканал "Рустави 1", когда 18 февраля спикер отчитывался за проделанную в 2019 году работу, в зал пришли оппозиционеры и включили в мегафон советский гимн, таким образом решив выразить протест против переназначения Ираклия Шотадзе генпрокурором страны.

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Талаквадзе незамедлительно на это отреагировал, обвинив бывших в 2008 году у власти политиков в сдаче интересов Грузии.

"Я как раз говорю об оккупации наших территорий, и тут вовремя появляются представители оппозиции. В нашей оппозиции до сегодняшнего дня остаются люди, которые в свое время продали российским компаниям стратегические объекты Грузии, которые на поле боя оставили своих солдат и мирное население, подписали резолюцию Совета Европы, которая обвиняла грузинскую сторону в начале военных действий в Цхинвали", – сказал Талаквадзе.

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Инициатором акции была член оппозиционной партии "Европейская Грузия – движение за свободу" Елена Хошатрия. Когда ее выходку пресекли, охрана вывела ее из зала парламента, а Талаквадзе продолжил свое обращение.

Напомним, что в 2018 году Ираклий Шотадзе ушел с поста генерального прокурора Грузии из-за резонансного убийства двух школьников.

Старшеклассники Леван Дадунашвили и Давид Саларидзе были убиты в Тбилиси 1 декабря 2017 года. По данным прокуратуры, подростки погибли от ножевых ранений в ходе массовой драки старшеклассников двух тбилисских школ, однако суд отказался устанавливать факт убийства. Это привело к массовым протестам, поскольку предполагаемыми убийцами являлись дети влиятельных политиков.

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