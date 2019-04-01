В Перу вспыхнул автобус с пассажирами: 20 человек погибли
Еще семь человек в результате возгорания пострадали
В центральной части Перу загорелся автобус с пассажирами. Жертвами возгорания стали по меньшей мере 20 человек, сообщают местные СМИ.
Жуткий инцидент произошел вечером 31 марта в районе Сан-Мартин-де-Поррес в центральном регионе Лима. Огонь охватил двухэтажный автобус, который находился на автовокзале. Сначала вспыхнула задняя часть транспортного средства. Из-за этого люди, находившиеся на втором этаже, не смогли спуститься вниз и выбраться наружу.
Кроме того, в результате возгорания пострадали семь пассажиров. Им покинуть автобус, на данный момент пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы.
Напомним, по меньшей мере 26 человек погибли, 28 пострадали в результате возгорания туристического автобуса на скоростной трассе в городе Чандэ в Китае. Пять потерпевших находятся в критическом состоянии.
Также мы писали, что в результате трагического ДТП в одной из деревень Ганы, где утром 22 марта произошло лобовое столкновение двух междугородных автобусов, погибли более семи десятков человек. В результате столкновения одно из транспортных средств загорелось, в результате чего тела всех пассажиров, находившихся в салоне, обгорели до неузнаваемости.
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