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Жуткое ДТП в Гане: десятки человек сгорели заживо

Сегодня, 13:25

После лобового столкновения двух автобусов один из них загорелся – никто из его пассажиров не выжил

Фото: twitter.com/ghcampus501
Фото: twitter.com/ghcampus501.
Жуткое ДТП в Гане: десятки человек сгорели заживо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4c3/21b/5c94c321b8578.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4c3/21b/5c94c321b8578.jpg Другие страны После лобового столкновения двух автобусов один из них загорелся - никто из его пассажиров не выжил

В результате трагического ДТП в одной из деревень Ганы, где утром 22 марта произошло лобовое столкновение двух межгородских пассажирских автобусов, погибли более семи десятков человек.

Дорожная авария случилась в регионе Боно на востоке страны.

На данный момент причина случившегося остается неизвестной, но предположительно один из водителей задремал во время езды и, выехав на встречную полосу, врезался в другой автобус.

В результате столкновения одно из транспортных средств загорелось, в результате чего тела всех пассажиров, находившихся в салоне, обгорели до неузнаваемости. Вероятнее всего, для идентификации понадобится анализ ДНК.

Другой автобус после столкновения съехал в кювет.

СМИ утверждают, что точное количество погибших остается неизвестным, но предполагается, что пережить аварию удалось лишь нескольким пассажирам.

На данный момент огонь в загоревшемся автобусе погасили, а всех выживших госпитализировали.

Стоит отметить, что дорожные аварии в странах Африки достаточно распространены из-за качества дорог. Например, минувшей осенью десятки человек стали жертвами ДТП с участием двух автобусов на северо-востоке Зимбабве.

Кроме того, сообщалось о трагедии на дороге в Кении, где автобус не вписался в крутой вираж в момент, когда трасса шла на подъем.

Мы также писали об аварии на железной дороже в ЮАР, где в результате лобового столкновения двух пассажирских поездов пострадали около сотни человек.

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Тег автобус, ДТП, Гана, Африка, дорожное происшествие, лобовое столкновение

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