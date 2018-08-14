В Польше в больничной палате нашли мертвым украинца

Наш соотечественник попал в больницу после несчастного случая на работе

В больнице города Ольштын Варминско-Мазурского воеводства нашли мертвым гражданина Украины. По информации местных СМИ, 59-летний украинец не имел страхования и боялся депортации в Украину. Предварительная версия смерти – суицид. Дело изучает прокуратура.

"Трагедия произошла утром. Украинец повесился в палате для больных. В больнице он понял, что не имеет страхования, а следствием этого могут быть большие финансовые затраты на лечение и депортация", – сообщает polradio.pl.

По информации издания "Gazeta Olsztyńska", украинец был госпитализирован в день, когда он должен был на поле заменить своего брата. В результате несчастного случая на работе мужчине раздавило таз. В лечебном учреждении он провел несколько дней.

Правоохранители допросили персонал больницы. Никто из работников заведения не знает, что могло стать причиной трагедии. О смерти пациента в известность Посольство Украины в Польше.

Напомним, недавно во время ремонтных работ в бывшей школе на Микуландской улице в центре Праги произошел обвал части дома. Под завалами оказалось 3 украинских гражданина.

Ранее в прямом эфире информационной программы "Сегодня" на телеканале "Украина" народный депутат Вадим Новинский рассказал, что деньги, которые украинцы пересылают домой с заработков, нельзя считать инвестициями в экономику Украины.

Также сообщалось о том, как живут украинские заробитчане в Италии











