В Польше в больничной палате нашли мертвым украинца

Сегодня, 13:03

Наш соотечественник попал в больницу после несчастного случая на работе

Тело украинца нашли в палате. Фото: pxhere.com/CC0 Public Domain
Тело украинца нашли в палате. Фото: pxhere.com/CC0 Public Domain

В больнице города Ольштын Варминско-Мазурского воеводства нашли мертвым  гражданина Украины. По информации местных СМИ, 59-летний украинец не имел страхования и боялся депортации в Украину. Предварительная версия смерти – суицид. Дело изучает прокуратура.

"Трагедия произошла утром. Украинец повесился в палате для больных. В больнице он понял, что не имеет страхования, а следствием этого могут быть большие финансовые затраты на лечение и депортация", – сообщает polradio.pl.

По информации издания "Gazeta Olsztyńska", украинец был госпитализирован в день, когда он должен был на поле заменить своего брата. В результате несчастного случая на работе мужчине  раздавило таз. В лечебном учреждении он провел несколько дней.

Правоохранители допросили персонал больницы. Никто из работников заведения не знает, что могло стать причиной трагедии. О смерти пациента в известность Посольство Украины в Польше.

Напомним, недавно во время ремонтных работ в бывшей школе на Микуландской улице в центре Праги произошел обвал части дома. Под завалами оказалось 3 украинских гражданина.

Ранее в  прямом эфире информационной программы "Сегодня" на телеканале "Украина" народный депутат Вадим Новинский рассказал, что деньги, которые украинцы пересылают домой с заработков, нельзя считать инвестициями в экономику Украины.

Также сообщалось о том,  как живут украинские заробитчане в Италии
заробитчане, украинцы, трагедия, посольство Украины
Источник:

"Сегодня"

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