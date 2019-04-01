В популярной туристической стране Африки вспышка смертельной болезни
В Мозамбике после разрушительного циклона свыше тысячи человек заболели холерой
В Мозамбике, популярной среди туристов стране в Африке, после разрушительного циклона было зафиксировано более тысячи случаев заболевания смертельной болезнью – холерой.
Так, по данным министерства здравоохранения этой страны, на данный момент число заболевших достигло 1052 человек. Один из них скончался – фатальный исход был зафиксирован в портовом городе Бейра, в центре страны. Ранее сообщалось о 271 заболевшем.
Добавим, что вспышка холеры в Мозамбике стала одним из последствий тропического циклона "Идай", который привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии также в Зимбабве, Малави.
В результате удара стихии погибли более 700 человек, сотни числятся пропавшими без вести. Об угрозе распространения болезней в пострадавшем от стихийного бедствия регионе ранее предупреждали во Всемирной организации здравоохранения.
Для справки: болезнь, вызываемая холерным вибрионом. Признаки заражения схожи с симптомами пищевого отравления. По оценкам ВОЗ, ежегодно в мире фиксируется от 1,3 млн до 4 млн случаев заболевания, при этом каждый год на планете от него погибают от 21 тыс. до 143 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что количество погибших в стране в результате наводнений и оползней, вызванных циклоном "Идай", превысило 440 человек.
Он также привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии, в Зимбабве, Малави, Мозамбике. В Зимбабве из-за стихии погибли более 250 человек, а в Малави – более 50-ти. Сотни числятся пропавшими без вести. По данным СМИ, власти ЮАР выделили на помощь Зимбабве, пострадавшему от циклона "Идай", около четырех миллиона долларов.
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