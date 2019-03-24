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Циклон в Мозамбике: погибли минимум 446 человек, более ста тысяч пострадавших

Сегодня, 11:35

110 тысяч человек находятся в лагерях для пострадавших

Фото: AFP
Циклон в Мозамбике: погибли минимум 446 человек, более ста тысяч пострадавших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/206/ef6/5c9206ef6fda3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/206/ef6/5c9206ef6fda3.jpg Другие страны 110 тысяч человек находятся в лагерях для пострадавших

В Мозамбике из-за наводнений и оползней, вызванных тропическим циклоном "Идай", погибли 446 человек. Об этом сообщил министр земельных ресурсов, окружающей среды и сельского развития страны Селсу Коррейа. Ранее мы писали о 417 жертвах стихии. 

В общем последствия циклона на себе почувствовали 531 тысяч людей. Около 110 тысяч человек находятся в лагерях для пострадавших.

Кроме того, тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике. В Зимбабве из-за стихии погибли 259 человек, а в Малави – 56.

А в индонезийской провинции Папуа в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями, погибли 77 человек. Кроме того, из-за стихийного бедствия пострадали 116 человек. Спасательные операции в провинции продолжаются.

Кроме того, сообщалось о мощном шторме, который ранее в этом месяце обрушился на американский штат Калифорния. Во время бури метеорологи насчитали более двух тысяч молний за пять минут, что стало новым рекордом за всю историю наблюдений.

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Тег Мозамбик, Африка, оползни, погибшие, циклон, пострадавшие, наводнения

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Источник:

ТАСС

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