Циклон в Мозамбике: погибли минимум 446 человек, более ста тысяч пострадавших

110 тысяч человек находятся в лагерях для пострадавших

Фото: AFP

Циклон в Мозамбике: погибли минимум 446 человек, более ста тысяч пострадавших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/206/ef6/5c9206ef6fda3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/206/ef6/5c9206ef6fda3.jpg 2019-03-24T11:35:00+02:00 Другие страны 110 тысяч человек находятся в лагерях для пострадавших

В Мозамбике из-за наводнений и оползней, вызванных тропическим циклоном "Идай", погибли 446 человек. Об этом сообщил министр земельных ресурсов, окружающей среды и сельского развития страны Селсу Коррейа. Ранее мы писали о 417 жертвах стихии.

В общем последствия циклона на себе почувствовали 531 тысяч людей. Около 110 тысяч человек находятся в лагерях для пострадавших.

Кроме того, тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике. В Зимбабве из-за стихии погибли 259 человек, а в Малави – 56.

А в индонезийской провинции Папуа в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями, погибли 77 человек. Кроме того, из-за стихийного бедствия пострадали 116 человек. Спасательные операции в провинции продолжаются.

Кроме того, сообщалось о мощном шторме, который ранее в этом месяце обрушился на американский штат Калифорния. Во время бури метеорологи насчитали более двух тысяч молний за пять минут, что стало новым рекордом за всю историю наблюдений.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.