Циклон в Мозамбике: погибли минимум 446 человек, более ста тысяч пострадавших
110 тысяч человек находятся в лагерях для пострадавших
В Мозамбике из-за наводнений и оползней, вызванных тропическим циклоном "Идай", погибли 446 человек. Об этом сообщил министр земельных ресурсов, окружающей среды и сельского развития страны Селсу Коррейа. Ранее мы писали о 417 жертвах стихии.
В общем последствия циклона на себе почувствовали 531 тысяч людей. Около 110 тысяч человек находятся в лагерях для пострадавших.
Кроме того, тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике. В Зимбабве из-за стихии погибли 259 человек, а в Малави – 56.
А в индонезийской провинции Папуа в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями, погибли 77 человек. Кроме того, из-за стихийного бедствия пострадали 116 человек. Спасательные операции в провинции продолжаются.
Кроме того, сообщалось о мощном шторме, который ранее в этом месяце обрушился на американский штат Калифорния. Во время бури метеорологи насчитали более двух тысяч молний за пять минут, что стало новым рекордом за всю историю наблюдений.
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