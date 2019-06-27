В популярной у туристов стране произошла серия терактов: есть жертвы

Террористы-смертники совершили взрывы в столице Туниса















В столице Туниса, одноименном городе, прогремела серия взрывов, в результате которой как минимум один человек погиб и еще не менее девяти были ранены.

По данным тунисского МВД, первый взрыв произошел днем 27 июня на улице Шарля де Голля – взрывное устройство привела в действие террористка-смертница в 100 метрах от посольства Франции. По предварительным данным в результате пострадали пять человек, включая двух полицейских.

Очевидцы утверждают, что также слышали звуки стрельбы после взрыва.

Видео: Reuters

Спустя некоторое время произошел второй взрыв – шахид совершил самоподрыв на парковке Национального контртеррористического управления в районе Эль-Горжани.

В результате случившегося один сотрудник правоохранительных органов страны погиб и еще шестеро были ранены.

В настоящее время место инцидента оцеплено силовиками, перекрыта улица, ведущая к президентскому дворцу.

Напомним, в прошлом месяце Министерство иностранных дел Украины предупредило украинцев об опасности во время поездок в Тунис, призвав учитывать существующие в этой стране риски, обусловленные повышенным уровнем террористической угрозы.

Мы также писали о том, что в ноябре власти Туниса продлили на месяц режим чрезвычайного положения в стране из-за угрозы терроризма и террористических атак.

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