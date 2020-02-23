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В пять раз превышает запасы страны: в Индии нашли крупный золотой рудник

23 февраля, 15:32

Сейчас среди стран по запасам золота лидируют США

Геологи в Индии в районе Сонбхадра в северной провинции Уттар-Прадеш обнаружили месторождение золотой руды, запасы которого оценивают почти в 3000 тонн. Это в пять раз больше, чем у страны есть в запасе сейчас. Как пишет Times of India, кроме золота там также нашли другие полезные ископаемые.

Источник отмечает, что если подсчеты ученых подтвердятся, страна выйдет на второе место в мире по золотым запасам после США. Сейчас запасы Индии оцениваются в 626 тонн, тогда как в США — 8,1 тыс. тонн. Сейчас второе место по запасам золота занимает Германия — 3,4 тыс. тонн.

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Как сообщается, работу по поиску золотых запасов в Сонбхадри Геологическая служба Индии начала еще в 1992-93 годах.

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Напомним, ранее мы сообщали, что золото подорожало до максимального уровня за последние шесть лет на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани и роста напряженности на Ближнем Востоке. Впервые с апреля 2013 года цена на золото поднялась на 2,3%, составив 1588,13 доллара за унцию.

Кроме того, сайт "Сегодня" рассказывал, что возле Бердянска в Запорожской области нашли настоящий Клондайк – неразработанное золотое месторождение. Любители-старатели уже несколько десятилетий пытаются обогатиться на золотой жиле.

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