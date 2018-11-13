В работе Facebook по всему миру произошел сбой

Сегодня, 01:22

Большинство пользователей пожаловались на полное прекращение работы соцсети

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Пользователи Facebook по всему миру сообщили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работы интернет-ресурсов.

Проблемы в работе Facebook начали возникать вечером 12 ноября.

Большинство пользователей пожаловались на полное прекращение работы соцсети (51%), еще 32% сообщили о сложностях при входе в аккаунт, 17% зафиксировали сбой в работе мобильного приложения.

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Ранее Facebook запатентовал систему, которая сможет удаленно активировать микрофон в мобильном телефоне. Это нужно для того, чтобы подслушать, что люди смотрят по телевизору. Согласно патентной заявке, система будет реагировать на встроенные в телешоу и рекламные ролики сигналы, которые не слышны для людей. Когда такой сигнал прозвучит из телевизора, система автоматически включает микрофон на смартфоне или планшете, чтобы записать звук и зафиксировать, как долго люди смотрят шоу или рекламу. Записи затем будут сопоставлены с базой данных, чтобы Facebook мог определить, что именно смотрели пользователи.

Ранее в Конгрессе США узнали, какие данные собирает Facebook.

Также мы писали, что доступ в Facebook может стать платным.
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