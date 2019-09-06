"В рабы мы не пойдем": Лукашенко сделал тонкий намек Кремлю

Президент Беларуси считает, что России не в чем упрекнуть его страну

/ Фото: AFP

Белорусские власти будут придерживаться многовекторной внешней политики, потому что белорусов "нигде не ждут".

Об этом 6 сентября заявил президент страны Александр Лукашенко, который ранее выступил против российских войск в Калининграде.

"Не я же поселил белорусов на этом клочке земли. Господь нас тут поселил. Куда нам деваться? Нас нигде не ждут. Другой земли нам никто не даст. В рабы мы не пойдем (мы уже походили, как я говорю, под плеткой). Это наш кусок земли", – цитирует президента Беларуси БЕЛТА.

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Лукашенко подчеркнул, что его страна находится "на перекрестке всех путей".

"Вот это главное – многовекторная политика. Мы должны смотреть и на Восток, и на Запад", – добавил он, при этом назвав недопустимым чрезмерное влияние на внутреннюю политику Беларуси извне.

По словам Александра Лукашенко, Беларуси "никто не запретит смотреть в разные стороны", в том числе и Россия, у которой "даже орел двуглавый". Поэтому что Кремлю "не в чем упрекнуть" Минск.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко оценил возможность перехода России и Беларуси на общую валюту, сказав, что это не должен быть российский рубль.

В то же время, по словам белорусского президента, Минск и Москва пока что не обсуждают возможность объединения в одно государство, потому что такой необходимости нет.

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