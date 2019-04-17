В результате боев близ Триполи погибли около 180 человек

Более 800 человек были ранены с 4 апреля 2019 года

Около 180 человек погибли в Ливии во время продолжающихся боев в районе столицы страны Триполи, пишет в среду онлайн-портал британского издания The Guardian.

Кроме того, по данным газеты, более 800 человек были ранены с 4 апреля 2019 года, когда командующий Ливийской народной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи, который находится под контролем признанного международным сообществом правительством национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

В свою очередь спецпосланник генсека ООН по Ливии Гассан Саламе призвал силы Хафтара прекратить наступление ради мирных людей, которые живут в Триполи.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на ЛНА во главе с маршалом Х.Хафтаром.

Напомним, что 4 апреля ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления Ливийской национальной армии на столицу страны под предлогом очищения Триполи от террористов.

Мы также писали, что на этом фоне пригороды Триполи покинули уже более 2,8 тыс. человек. В то же время, некоторые жители не могут покинуть опасные зоны из-за боев, и к ним не могут получить доступ службы экстренной помощи.

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