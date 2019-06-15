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В результате массовых протестов в Гонконге власти приостановили закон об экстрадиции

15 июня, 11:49

По словам главы правительства, власти таким образом хотят поддерживать порядок в Гонконге

Фото: AFP

В Гонконге приостановили закон об экстрадиции на фоне масштабных акций протеста.

Так, глава правительства Кэрри Лам объявила о приостановке рассмотрения законопроекта, позволяющего экстрадировать предполагаемых правонарушителей и преступников в КНР. Законодательное собрание прекратит всю работу над этим документом, дальнейшие шаги будут предприняты после консультации с различными партиями, сказала Лам в субботу, 15 июня.

Выразив "глубокое сожаление" в связи с тем, что законопроект вызвал серьезные разногласия, недопонимания и протесты в обществе, Лам сообщила, что этот вопрос снимается с текущей повестки Законодательного совета. Данный шаг, по ее словам, направлен на поддержание спокойствия и порядка в Гонконге.

Ранее рассмотрение проекта закона во втором чтении отложили после того, как десятки тысяч демонстрантов заблокировали здание Законодательного совета. Произошли столкновения с полицией, которая применила резиновые пули и слезоточивый газ против демонстрантов. Свыше 80 человек получили ранения, 11 человек задержаны.

Из-за массовых протестов в Гонконге эвакуировали правительствои закрыли все административные здания.


Напомним, в Китае откроют самый длинный мост в мире, который соединит материковый Китай с Гонконгом и Макао.

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Тег протест, гонконг, демонстрация, экстрадиция

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