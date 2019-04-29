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В результате наводнения в Индонезии погибло более 30 человек

29 апреля, 12:23

Еще 13 жителей считаются пропавшими без вести

Фото: AFP

Больше 30 человек погибли в Индонезии в результате наводнений и оползней, которые стали следствием тропических ливней, прошедших за несколько дней. Об этом в понедельник сообщили местные власти.

Представитель национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями отметил, что "на настоящий момент погиб 31 человек, 13 жителей до сих пор считаются пропавшими без вести".

Из наиболее пострадавших зон стихийного бедствия, в частности провинции Бенкулу, эвакуировали около 12 тысяч местных жителей. Значительный ущерб нанесен сотням жилых домов и хозяйственных построек, разрушено или повреждено несколько десятков мостов и дорог.

В то же время, отмечается, что уровень воды постепенно идет на спад, однако в случае возобновления сильных осадков возможны новые чрезвычайные ситуации.

Напомним, в марте в индонезийской провинции Папуа в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями, погибли 77 человек. Кроме того, тогда из-за стихийного бедствия пострадали 116 человек. Водными потоками в провинции были повреждены девять домов, два моста, а также небольшой самолет в аэропорту Сентани.

Также мы писали, что вследствие наводнения 153-тысячный город Кокшетау в Казахстане местные жители уже прозвали "малой Венецией" – местная река вышла из берегов и затопила прибрежные территории.


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Тег наводнение, погибшие, пострадавшие

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