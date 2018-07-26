В результате серии терактов на юге Сирии погибли более 200 человек

Это самая кровавая атака боевиков ИГИЛ за всю историю Сирии

В провинции Свейда на юге Сирии в результате серии терактов погиб по меньшей мере 221 лицо.

Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека.

"Атаки является наиболее масштабными от начала войны в Сирии и одними из крупнейших атак ИГИЛ в стране со времени начала революции в 2011 году. В результате нападения погибли 127 мирных жителей, в том числе 17 женщин и 5 детей, а также 94 солдат правительственной армии Сирии", – говорится в сообщении.

Ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка "Исламское государство". Смертники атаковали гражданское население в столице провинции – городе Свиида. Кроме того, вооруженные боевики атаковали жителей поселков неподалеку.

Войска отбили нападение боевиков. Всего погибли 38 членов ИГ, учитывая смертников.

"Число жертв, как ожидается, увеличится из-за наличия пострадавших в тяжелом состоянии и пропавших без вести", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 50 погибших.

Напомним, В мае в сирийской провинции Идлиб взорвался автомобиль, припаркованный рядом со зданиями больницы и управления юстиции. Погибли 12 человек, 25 были ранены.