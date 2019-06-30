В результате стрельбы в Торонто погибли два человека

Местные жители слышали шесть или семь выстрелов

фото: Global news.

Двое мужчин погибли в результате стрельбы на северо-западе канадского Торонто. Об этом сообщил телеканал Global News.

По данным полиции, пострадавшие были найдены в одном из многоквартирных домов, один из них от полученных ранений скончался на месте, второй — в больнице. Позже в больницу самостоятельно пришел третий человек, который также получил ранения во время стрельбы. Его жизни ничего не угрожает.

Начальник местной полиции Марк Сондерс рассказал, что, по его мнению, три жертвы стояли за пределами здания и общались, когда прозвучали выстрелы. Также он добавил, что стрельба была "абсолютно" нацелена на одну из жертв.

Свидетели происшествия говорят, что слышали шесть или семь выстрелов.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. Имена погибших и пострадавшего не разглашаются.

Напомним, ранее один из посетителей бара в городе Саут-Бенд в штате Индиана открыл огонь по находящимся в заведении людям. В результате стрельбы один человек погиб, десять получили ранения.

Также стрельба в Торонто произошла в ходе двухмиллионного чемпионского парада баскетбольного клуба "Торонто Рэпторс". Пострадали четыре человека. Офицеры произвели три ареста и изъяли две единицы огнестрельного оружия.

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