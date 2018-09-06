В Сербии на теплоходе погиб украинский матрос

В Сербии на теплоходе Гагры погиб моряк из Измаила Одесской области, сообщает Город24.

По информации издания, 33-летний матрос-моторист Евгений Хлыстов умер в результате несчастного случая.

"При швартовке судна кормой к секции вырвало киповую планку левого борта, – и она ударила парня в затылок. Все случилось в считанные секунды в присутствии других членов экипажа", – говорится в сообщении.

Власти Сербии начали расследование гибели украинца.

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Напомним, у берегов островного государства Кабо-Верде, лежащего в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки, на борту судна Atlantic Harmony погибли два украинских моряка. Корабль принадлежит турецкой компании и шел под флагом Гонконга.

Жена одного из моряков рассказала, что сначала, 7 мая, стало известно о смерти одного моряка, а впоследствии – через 13 часов – нашли мертвым второго.

Позже стало известно, что тела двух украинских моряков, погибших на судне Atlantic Harmony у берегов Кабо-Верде, были доставлены в Украину.