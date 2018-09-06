В Сербии на теплоходе погиб украинский матрос

Сегодня, 03:01

Власти Сербии начали расследование гибели украинца

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Сербии на теплоходе Гагры погиб моряк из Измаила Одесской области, сообщает Город24.

По информации издания, 33-летний матрос-моторист Евгений Хлыстов умер в результате несчастного случая.

"При швартовке судна кормой к секции вырвало киповую планку левого борта, – и она ударила парня в затылок. Все случилось в считанные секунды в присутствии других членов экипажа", – говорится в сообщении.

Власти Сербии начали расследование гибели украинца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, у берегов островного государства Кабо-Верде, лежащего в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки, на борту судна Atlantic Harmony погибли два украинских моряка. Корабль принадлежит турецкой компании и шел под флагом Гонконга. 

Жена одного из моряков рассказала, что сначала, 7 мая, стало известно о смерти одного моряка, а впоследствии – через 13 часов – нашли мертвым второго.

Позже стало известно, что тела двух украинских моряков, погибших на судне Atlantic Harmony у берегов Кабо-Верде, были доставлены в Украину.
Сербия, смерть, теплоход, моряк, матрос

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фонд Бумбураса Facebook

Греция освободила 12 украинских моряков с задержанного судна

26 Июля, 20:49

Моряки подтвердили, что уже поданы документы на визы, в пятницу планируется вылет в Украину

Украина

Фото из открытых источников

Украинский моряк, задержанный в Иране, объявил голодовку

30 Июня, 22:45

Сотрудники посольства Украины смогут увидеть Новичкова только после предоставления на это разрешения
Загрузка...

Одесса

Фото: expres.ua

Смертная казнь для украинского моряка: одесские депутаты просят помощи Порошенко

18 Мая, 05:58

Одесситу, обвиняемому в убийстве матроса, грозит смертная казнь, а родственники и правозащитники уверяют, что он не виновен

Одесса

Фото: expres.ua

"Он хотел спасти жизнь матери" - товарищ одесского моряка, которому грозит смертная казнь в Иране

17 Мая, 14:48

Украинец Андрей Новичков уверяет, что иранец совершил самоубийство  

Одесса

Фото: pixabay.com

В Одессе военному моряку светит 15 лет за убийство сослуживца

16 Мая, 05:58

Военнослужащий нанес оппоненту удар ножом в сердце

Одесса

Просят размещать фото в сети. Фото: facebook.com

Ради спасения украинского моряка от казни одесситы публикуют фото в сети и собирают подписи под петицией

15 Мая, 19:24

Украинцу, которого подозревают в убийстве матроса, грозит казнь
Загрузка...