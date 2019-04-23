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В Сербии студенты "потроллили" посла США картой с Косово

Сегодня, 11:45

После лекции в одном из сербских университетов дипломату напомнили, что местные жители думают о Косово

Фото: Flickr

Сербские студенты напомнили послу США Кайлу Скотту о том, что считают частью своей страны непризнанную республику Косово, где в конце прошлого года впервые создали собственные вооруженные силы.

Инцидент произошел в городе Крагуевац, где Скотт выступил с лекцией на тему конституции США. При этом он обратился к собравшимся с просьбой соблюдать конституцию Сербии, в которой Косово и Метохия указаны как неотъемлемая часть страны.

Таким образом студенты отреагировали на поступок дипломата 19 апреля, когда он во время открытого урока в средней школе в городе Апатин показал ученикам карту Сербии без этих автономных регионов.

"Я заметил, что на своем уроке в Апатине вы показали нашу территорию без Косова и Метохии. В этой связи я принес географическую карту, чтобы подарить ее вам и сказать, что наша страна не существует без Косова и Метохии", — заявил после лекции в Крагуевацком университете один из студентов.

Кроме того, Скотту также подарили фотографии трехлетней Милицы Ракич, погибшей в ходе бомбардировок Югославии – она считается в Сербии символом агрессии стран НАТО в 1999 году.

Напомним, что в прошлом месяце в сербской столице Белграде прошел протест, участники которого заблокировали входы в резиденцию президента Александра Вучича. Чтобы справиться с демонстрантами полиции пришлось применить слезоточивый газ.


Мы также писали, что Вучич выразил готовность признать независимость Косово, но за это Белград должен получить от Приштины что-то взамен.

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Тег Сербия, Косово, карта, посол США

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Источник:

ТАСС

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