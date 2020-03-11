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В Сеуле выявлен крупный очаг заражения новой пневмонией

11 марта, 05:59

Елена Кузьмич

Два сотрудника компании связаны с религиозной сектой Синчхончжи, с которой началась масштабная вспышка заболевания

Число заразившихся коронавирусом нового типа сотрудников одного из сеульских колл-центров и членов их семей составило 90 человек. Как сообщил мэр южнокорейской столицы Пак Вон Сун, этот очаг инфекции стал крупнейшим в городе.

Центр принадлежит страховой компании и находится в районе Силлим-дон столичного округа Куро-гу. В общей сложности в высотном здании работают 550 человек, которых проверяют на коронавирус. Установлено, что два сотрудника компании связаны с религиозной сектой Синчхончжи, с которой началась масштабная вспышка заболевания в городе Тэгу. Однако анализы показали, что оба сотрудника не являются носителями вируса, отметил Пак Вон Сун.

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Число заразившихся коронавирусом нового типа в Южной Корее в среду выросло до 7755, количество летальных исходов в стране достигло 60. Из больниц выписаны 288 выздоровевших пациентов.

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Ранее сообщалось, что в Южной Корее выстроилась километровая очередь за масками от коронавируса. Из-за дефицита средств защиты люди часами стоят в очереди в аптеку

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Южная Корея коронавирус очаги

Источник: ТАСС

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